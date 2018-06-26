Госорганы Кыргызстана научились манипулировать закупками. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента государственных закупок Улан Озумбеков.

По его словам, человеческий фактор при проведении государственных закупок следует исключить. Необходимо внедрить балльную систему. Члены комиссии будут оценивать товар по баллам. В итоге определится итоговый рейтинг на основании баллов всех членов комиссии.

Он добавил, что закупающие организации научились манипулировать методом прямого договора с поставщиком.

«Раньше на портале не публиковали информацию о вскрытии заявок. Организации могли сказать, что никто не прислал заявку и они покупали у своего поставщика. Теперь это невозможно. В будущем мы будем публиковать причину отмены закупки, а также соберем аналитику для контролирующих органов по отмененным тендерам», — пояснил Улан Озумбеков.