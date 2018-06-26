Процедуру госзакупок в Кыргызстане нужно упрощать

Процедуру госзакупок нужно упрощать. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента государственных закупок Улан Озумбеков.

По его словам, портал должен быть наиболее удобным и интегрированным с казначейством. Общественность должна мониторить процесс государственных закупок. В ближайшее время будет разработан каталог товаров и услуг. В середине июля его запустят в тестовом режиме.

По словам Улана Озумбекова, аналитика показывает, что некоторые моменты закупок усложнены. Процедуры нужно упрощать. Повседневные товары можно закупать без проведения тендера, но с обязательным размещением информации, что куплено и по какой цене.