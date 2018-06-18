С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона

За январь-апрель мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го объем переводов вырос на $85,4 миллиона.

В апреле денежные переводы составили $204,5 миллиона. Большинство средств ($200,5 миллиона) перечислили из России. На втором месте по объему переводов США — $2,2 миллиона.

Из Кыргызстана в другие страны за четыре месяца перечислили $150,1 миллиона. Таким образом, чистый приток денежных переводов составил $550,4 миллиона.