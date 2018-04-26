По итогам года цены в Кыргызстане вырастут больше, чем экономика

По итогам 2018 года инфляция в Кыргызстане ожидается на уровне 4 процентов, тогда как рост ВВП прогнозируют в 3,5 процента. Об этом говорится в опубликованном сегодня новом годовом отчете Азиатского банка развития.

По его данным, в 2019-м инфляция в Кыргызстане увеличтся до 4,5 процента с продолжением роста цен и тарифов. Дефицит бюджета сократится до 2,5 процента ВВП в 2018 и 2019 годах, поскольку правительство сдерживает расходы и совершенствует налоговую политику и администрирование налогов.

Налоговые поступления в бюджет Кыргызстана могут вырасти, если присоединение к ЕАЭС даст больше таможенных доходов, чем прогнозируется сейчас.

«Инфляция может быть выше, если дальнейшее снижение курса валют в Казахстане и России приведет к ослаблению сома», — сказано в отчете.

В АБР отметили, что денежно-кредитная политика Национального банка Кыргызстана, скорее всего, сосредоточится на поддержании стабильности цен в связи с ожидаемым ростом инфляции.