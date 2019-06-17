За пять лет цены на алкоголь и табак выросли на 49,1 процента в Кыргызстане

С 2013 по 2018 год рост потребительских цен и тарифов по республике в целом составил 20,5 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, цены на алкогольные напитки и табачные изделия возросли на 49,1 процента, непродовольственные товары — на 30,2 процента, услуги, оказываемые населению, — на 34,3 процента. Прирост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки за последние пять лет составил 5,2 процента.

«За последние пять лет наибольший прирост цен зафиксирован на товары и оборудование для отдыха (67,7 процента), тепловую энергию (56,4 процента), стеклянные изделия, столовые приборы и домашнюю утварь (53,2 процента), одежду — на 40,5 процента и обувь (40,1 процента)», — говорится в сообщении.