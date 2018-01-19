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Общество

Как изменилась цена на ID-карты в Кыргызстане за шесть лет

В правительстве Кыргызстана ИА «24.kg» представили динамику изменения цены на ID-карты за шесть лет.

С 1 января 2018 года Антимонопольным агентством утверждена стоимость электронных ID-карт в обычном режиме для впервые получающих. Она составит 290 сомов.

Ранее в ГРС сообщали, что до начала бесплатной кампании по обмену старой ID-карты на новую биометрическую (до 1 мая 2017 года) стоимость получения ID-карты 2004 года образца в обычном режиме составляла 530 сомов.

Однако данные, представленные правительством, отличаются от данных ГРС.

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Ранее изготовлением паспортов занималось частное ОсОО «Интел Линкс». Его директор Таалайбек Джумадылов подтвердил ИА «24.kg», что стоимость бланка составляла 0,91 евро, а персонификации — 0,27 евро. В итоге ID-карта стоила 1,18 евро. Стоимость в сомах варьировалась от курса.

Когда изготовление паспортов перешло к государству, резко возросла персонификация и, как следствие, — конечная цена. Если у «Интел Линкса» персонификация в среднем стоила 20 сомов, то у ГРС — 290 сомов.
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