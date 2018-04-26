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Экономика

Кыргызстану надо диверсифицировать экономику и найти новые источники доходов

Кыргызстану надо диверсифицировать экономику и найти новые источники доходов, ведь сейчас основные поступления в бюджет — денежные переводы от мигрантов и экспорт золота. Об этом сказано в годовом отчете Азиатского банка развития.

Отмечено, что ключевым препятствием для дальнейшего развития стало отсутствие у страны передовых бизнес-объектов. В условиях, когда технологические инновации резко меняют мир, а информационные потоки становятся все более важными, улучшение слабой цифровой среды в Кыргызстане играет важную роль для получения новых источников доходов и обеспечения занятости населения.

Чтобы реагировать на это, правительство начало программу «Таза коом» для поддержки устойчивого развития посредством цифровой трансформации и инноваций. Она имеет потенциал для продвижения диверсификации экономики.

Азиатский банк развития
АБР рекомендует ускорить реформу для улучшения бизнес-климата путем решения проблем с исполнением контрактов, обеспечения надежного электроснабжения, решения дел о неплатежеспособности и уплате налогов.

Стоит улучшить управление госинвестициями, поощрять частных инвесторов к заполнению пробелов в поставках для инфраструктуры в энергетическом и других секторах. Полезна и реформа в торговой политике, которая увеличила бы выгоды от полученных Кыргызстаном преференций, отметили в АБР.
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