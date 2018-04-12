Недропользователи тратят ресурсы, а на местах им не дают работать. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Азамат Арапбаев.

По его словам, в большинстве случаев те законы, которые принимают депутаты и которыми руководствуются чиновники, на местах не исполняются.

Читайте по теме По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе возбудили уголовное дело

«Некоторые органы местного самоуправления не признают законов, ссылаются на местные кенеши, которые невозможно убедить в том, что недропользователи должны работать, что им нужен землеотвод и так далее. Вы сидите в Бишкеке, опираясь на законодательство, но сегодня есть коллизии. Необходимо создать рабочую группу, чтобы разработать новый закон о взаимоотношениях недропользователей с органами местного самоуправления. Они тратят свое время, средства, ресурсы, получают документы, но на местах встречают огромный барьер. Это тормозит развитие экономики», — сказал Азамат Арапбаев, обращаясь к представителям Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

На заседании обсуждают согласованный вариант Закона «О недрах».