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Экономика

Финансировать промышленность третьих стран за счет средств РКФР неразумно

«Финансировать промышленность зарубежного государства за счет средств, которые выделяются Россией, не всегда разумно», — заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак по итогам заседания совета Российско-Кыргызского фонда развития.

По его словам, активы фонда всего за два с небольшим года работы составили 10 процентов активов всей банковской системы Кыргызстана. «Это явный признак системности института», — отметил Сергей Сторчак.

«Со стороны российских участников совета мы хотели бы видеть большую активность в сфере кыргызско-российских экономических отношений. В силу разных обстоятельств фонд пока не вышел на тот уровень стимулирования российско-кыргызской торговли, на который мы изначально рассчитывали. Это объективный процесс. Правление фонда здесь трудно обвинить в пассивности, наоборот, у них есть специальный план мероприятий. Они активно взаимодействуют с коллегами из РФ», — подчеркнул Сергей Сторчак.

«Мы думаем, что здесь есть поле для развития, особенно когда видим, что по ряду проектов за счет средств фонда закупают оборудование, которое произведено в третьих странах. Понятно, что в реальных экономических условиях это вынужденная мера. Но конечная цель наших совместных усилий должна состоять в том, чтобы на средства фонда в первую очередь закупали продукцию, произведенную в республике, во вторую очередь — в России. И уже потом, когда есть экономическая и технологическая целесообразность, закупать продукцию в третьих странах», — заключил он.
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