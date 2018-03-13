Итоги февраля. Локомотивом экономики Кыргызстана стал текстиль

Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития экономики Кыргызстана по итогам февраля 2018 года. Стабильный рост продолжается, но уже не за счет горнорудной промышленности.

ВВП стабильно растет

По итогам января-февраля объем ВВП Кыргызстана составил 59 миллиардов 27,4 миллиона сомов. Это на 2,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017-го.

Начальник управления экономической статистики и национальных счетов Нацстаткома Эльвира Исенкулова подчеркнула, что динамика характеризовалась увеличением основных показателей. На ВВП повлиял рост производства товаров и услуг.

Львиную долю в структуре внутреннего валового продукта по-прежнему занимает сфера услуг — 48 процентов. Доля промышленности составила 24 процента, сельского хозяйства — 8, строительства — около 4 процентов.

Перешли от горнорудки к текстилю

За первые два месяца 2018-го неплохие результаты продемонстрировал промышленный сектор. За январь-февраль он выпустил продукции на 35 миллиардов 965 миллионов сомов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 5,4 процента.

В 2017-м промышленность росла в основном за счет рекордных объемов добычи и переработки руд. В этом году ситуация изменилась: хорошие показатели у легкой промышленности и текстильного производства.

В то же время снизились объемы производства машин и оборудования (на 32,8 процента), транспортных средств (на 28,5 процента), основных металлов и готовых металлических изделий (на 2,6 процента).

Дорожает все!

Положительные темпы роста экономики «тянут» за собой инфляцию. В Кыргызстане продолжают расти цены. Так, в феврале рост потребительских цен и тарифов в республике составил 0,9 процента. Особенно подорожали услуги (на 3,4 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 1,1 процента).

Кроме того, поднялись цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 0,4 процента). Незначительное снижение цен (0,1 процента) отмечено лишь на непродовольственные товары.

В феврале цены росли повсеместно, за исключением Баткенской области, где они остались на уровне января. Максимальный рост цен (на 1,6 процента) отмечен в Нарынской области.

Максимальный (3,3 процента) рост потребительских цен и тарифов в январе-феврале зафиксировали в Нарынской области. В то же время в Баткенской области отмечено снижение цен (на 0,8 процента).

Алкогольные напитки и табачные изделия более всего подорожали в Таласской области (на 8 процентов), непродовольственные товары — в Ошской области (на 1,2 процента).

Средняя зарплата в Кыргызстане в январе составила 14 тысяч 629 сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2017-го показатель вырос на 6,3 процента. В Нацстаткоме отметили, что наиболее значительное повышение среднемесячной заработной платы зафиксировано в строительстве, обслуживающей, профессиональной, научной и технической деятельности.

Торгуем золотом, сухофруктами и хлопком

По итогам января объем внешнеторгового оборота Кыргызстана достиг $488,6 миллиона. Экспорт составил $107 миллионов, импорт — $381,6 миллиона. Львиная доля внешней торговли по-прежнему приходится на страны ЕАЭС.

Объем торговли со странами ЕАЭС в январе вырос на 14,3 процента и составил $143,2 миллиона. Экспорт ($32,9 миллиона) снизился на 14,4 процента, а импорт ($110,3 миллиона) повысился на 27,1 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики со странами ЕАЭС пришлась на Россию (65,9 процента) и Казахстан (32,4 процента). В Россию стали больше возить хлопкового волокна, лам и сухофруктов, а импортировать — мясо птицы, подсолнечного масла, кондитерских изделий и металлопроката.

В экспорте товаров в Казахстан увеличился объем бытовых электронагревательных приборов и пластиковой тары — в 1,5 раза. В импорте выросли объемы ввоза подсолнечного масла, пшеничной муки, косметики и воды.