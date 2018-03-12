14:40
USD 68.17
EUR 84.59
RUB 1.20
Экономика

Спор между правительством Кыргызстана и «БТА Банком» урегулировали

Арбитражный спор между Кыргызстаном и «БТА Банком» урегулировали мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на Центр судебного представительства.

Напомним, в 2011 году «БТА Банк» предъявил в международный инвестиционный арбитраж в Гааге иск к Кыргызстану о якобы незаконных действиях правительства и других лиц. Владельцы банка считали незаконной экспроприацию 71 процента акций истца в дочернем банке «БТА Банка» в Кыргызстане. Это, по мнению «БТА Банка», нарушило соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о взаимной защите инвестиций. Сумма иска составляла $75 миллионов.

В марте 2018 года правительство и «БТА Банк» полностью и окончательно урегулировали спор миром. Арбитражное производство прекратили.

«Согласно мировому соглашению, спор урегулировали, арбитражное производство прекратили без признания какой-либо ответственности со стороны Кыргызстана и выплаты какой-либо компенсации. «БТА Банк» обязался приобрести по рыночной цене у Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) 7,7 процента акций своего дочернего банка», — подчеркнули в правительстве.
Ссылка:
просмотров: 396
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане министерства не освоили треть денег, выделенных на проекты
В 2018 году в Кыргызстане снова подсчитают размер теневой экономики
Кыргызстан ждет от ЕАЭС развития экономики и создания совместных предприятий
«Умный город». Все, что вы хотели знать о проекте
Строить коммуникации по проекту «Умный город» начнут уже в конце января
Фонд развития выделит $10 миллионов на кредиты для малого бизнеса
Транспортный рынок Кыргызстана захватывают казахские и белорусские компании
Пороговую сумму по инвестсоглашениям могут снизить до $1 миллиона
От незаконного ввоза куриных яиц бюджет теряет не менее 60 миллионов сомов
В Кыргызстане реализовали лишь один проект государственно-частного партнерства
Популярные новости
Суд услышал Нацбанк. Не&nbsp;работающий 12&nbsp;лет банк ликвидируют Суд услышал Нацбанк. Не работающий 12 лет банк ликвидируют
Новый закон о&nbsp;нормативно-правовых актах угрожает бизнесу Новый закон о нормативно-правовых актах угрожает бизнесу
Минюст ответил на&nbsp;критику нового закона об&nbsp;нормативно-правовых актах Минюст ответил на критику нового закона об нормативно-правовых актах
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;7&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 марта
Бизнес
От&nbsp;подарка не&nbsp;убежишь! От подарка не убежишь!
Нацбанк КР&nbsp;запретил платежи и&nbsp;пополнение кошелька &laquo;О!Деньги&raquo; с&nbsp;мобильного счета Нацбанк КР запретил платежи и пополнение кошелька «О!Деньги» с мобильного счета
В&nbsp;Кыргызстане стартовал предзаказ на&nbsp;новые флагманы Samsung S9/S9+&nbsp;в O!Store В Кыргызстане стартовал предзаказ на новые флагманы Samsung S9/S9+ в O!Store
Дарите женщинам цветы и&nbsp;выгодное общение Дарите женщинам цветы и выгодное общение