Спор между правительством Кыргызстана и «БТА Банком» урегулировали

Арбитражный спор между Кыргызстаном и «БТА Банком» урегулировали мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на Центр судебного представительства.
Напомним, в 2011 году «БТА Банк» предъявил в международный инвестиционный арбитраж в Гааге иск к Кыргызстану о якобы незаконных действиях правительства и других лиц. Владельцы банка считали незаконной экспроприацию 71 процента акций истца в дочернем банке «БТА Банка» в Кыргызстане. Это, по мнению «БТА Банка», нарушило соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о взаимной защите инвестиций. Сумма иска составляла $75 миллионов.
В марте 2018 года правительство и «БТА Банк» полностью и окончательно урегулировали спор миром. Арбитражное производство прекратили.