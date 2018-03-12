Спор между правительством Кыргызстана и «БТА Банком» урегулировали

Арбитражный спор между Кыргызстаном и «БТА Банком» урегулировали мирным путем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на Центр судебного представительства.

Напомним, в 2011 году «БТА Банк» предъявил в международный инвестиционный арбитраж в Гааге иск к Кыргызстану о якобы незаконных действиях правительства и других лиц. Владельцы банка считали незаконной экспроприацию 71 процента акций истца в дочернем банке «БТА Банка» в Кыргызстане. Это, по мнению «БТА Банка», нарушило соглашение между правительствами Кыргызстана и Казахстана о взаимной защите инвестиций. Сумма иска составляла $75 миллионов.

В марте 2018 года правительство и «БТА Банк» полностью и окончательно урегулировали спор миром. Арбитражное производство прекратили.

«Согласно мировому соглашению, спор урегулировали, арбитражное производство прекратили без признания какой-либо ответственности со стороны Кыргызстана и выплаты какой-либо компенсации. «БТА Банк» обязался приобрести по рыночной цене у Фонда по управлению государственным имуществом (ФУГИ) 7,7 процента акций своего дочернего банка», — подчеркнули в правительстве.