Новые правила пересмотра арбитражных решений: что изменилось?

Недавние поправки в закон о третейских судах позволят оспорить арбитражное решение. Закон допускает отмену решений только для споров с госорганами или юрлицами с государственным участием, что, по мнению юристов, создает неравные условия для бизнеса.

29 мая президент КР Садыр Жапаров подписал Закон «О третейских судах в Кыргызской Республике».

Теперь стороны смогут оспорить арбитражное решение, если в ходе арбитража были допущены серьезные процедурные нарушения. Необходимо отметить, что нововведения коснутся только тех дел, где одной из сторон выступает государственный орган или юридическое лицо с государственным участием.

Процедурные нарушения - основание для отмены

В арбитраже стороны получают решение в одной инстанции, без проволочек и пересмотров. Арбитр Международного третейского суда при ТПП Наталья Аленкина говорит, что в последние годы в юридическом сообществе периодически стали обсуждать вопрос о том, как «заявить о процедурных нарушениях, если таковые все же имели место во время третейского разбирательства в отсутствии процедуры оспаривания».

«Речь идет не о пересмотре дела по существу, а о выявлении процедурных нарушений, которые могли повлиять на исход разбирательства. К ним, в частности, относятся: лишение стороны права на участие в формировании состава третейского, отсутствие надлежащего уведомления о начале арбитража, недействительность арбитражного соглашения при игнорировании соответствующих возражений арбитражем. Пренебрежение этими обстоятельствами способно поставить под сомнение все разбирательство, что являлось бы серьезным изъяном в правоприменении», - считает арбитр.

Аленкина говорит, что в этом вопросе Кыргызстан очень сильно отличался от типового законодательства UNCITRAL о коммерческом арбитраже, который принят в качестве модели во всем мире.

Теперь нарушения, влияющие на фундаментальные права сторон, могут стать законным поводом для отмены решения.

Однако есть важное ограничение: новые правила применяются только в спорах с участием государственных органов.

Шаг к балансу или полумера?

Аленкина напоминает, что несколько лет назад в ответ на обращение бизнес-сообщества правительство предоставило арбитражным судам полномочия по рассмотрению налоговых споров.

«В национальном законодательстве отсутствуют запреты на участие сторон с государственным участием в арбитраже. Это можно расценить как институциональную особенность, отражающую готовность системы допускать участие государственных органов, предприятий и учреждений в частных формах разрешения споров. В ряде соседних государств, напротив, действуют ограничения на передачу в арбитраж таких дел. Преобладает подход, согласно которому в случаях, затрагивающих публичный интерес, государство не должно прибегать к рассмотрению спора в частных институтах», - отмечает Аленкина.

Впрочем, арбитраж еще не рассмотрел ни одного налогового спора.

Юристы связывают это с нерешенными техническими вопросами - приведение в соответствие нормативно-правовых актов на кыргызском и русском языках, разработка специальных регламентов по налоговым спорам. После их устранения дела по налоговым спорам, скорее всего, пойдут в арбитраж.

В данном контексте нововведения об оспаривании третейских решений позволят защитить интересы налоговых органов, если они будут нарушены в арбитражном суде. Другие арбитражные процессы остаются без изменений.

Насколько будут эффективны данные меры – покажет практика.