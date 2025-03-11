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Общество

Кыргызстан и Великобритания обсудили правовые гарантии для инвесторов

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел встречу с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Николасом Боулером, а также с международными консультантами по вопросам использования английского права в рамках урегулирования инвестиционных споров. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, направленных на развитие инвестиционной привлекательности Кыргызской Республики и повышение уровня защищенности прав инвесторов, что является ключевым фактором для привлечения иностранных инвестиций и устойчивого экономического роста.

Особое внимание уделено перспективам создания независимого арбитражного механизма, предназначенного для урегулирования инвестиционных и иных коммерческих споров. Предполагается, что данный механизм будет функционировать с применением норм английского общего права, а также норм и принципов других юрисдикций, основанных на системе общего права.

Кроме того, обсуждалась инициатива по созданию специальной инвестиционной территории (СИТ) с особым правовым режимом, что позволит создать более благоприятные условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов.

«Создание благоприятного инвестиционного климата и надежная защита прав инвесторов — приоритетные задачи для Кыргызстана. Мы заинтересованы в изучении и применении международного опыта, в том числе английского права, для повышения доверия инвесторов к нашей правовой системе», — подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В свою очередь Николас Боулер отметил, что «Великобритания готова поделиться своим опытом и экспертизой в сфере права для содействия развитию экономики КР и привлечению инвестиций». Отмечено, что в настоящее время завершается процесс определения формата финансирования консультационной и методической поддержки, необходимой для успешной реализации данных проектов.

Стороны обменялись мнениями по другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили возможные формы взаимодействия и перспективы привлечения инвестиций в различные сектора экономики Кыргызской Республики.

Ожидается, что применение английского права в рамках урегулирования инвестиционных споров может повысить доверие инвесторов к правовой системе Кыргызстана, обеспечив предсказуемость и защиту их инвестиций.

Английское право (Common Law) — это прецедентная система права, исторически сложившаяся в Англии. В ее основе лежит судебный прецедент — решение суда, которое становится обязательным для применения в аналогичных делах в будущем. Является основой правовых систем многих стран мира, в том числе США, Канады, Австралии и других.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322456/
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