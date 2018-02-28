В Кыргызстане хотят развивать муниципальные ценные бумаги

В Кыргызстане необходимо вновь актуализировать вопрос развития муниципальных ценных бумаг. С такой идеей выступил сегодня вице-премьер-министр Санжар Муканбетов на коллегии Госфиннадзора.

По его словам, нужно в сжатые сроки обеспечить условия для финансирования инфраструктуры городов их органами местного самоуправления с применением муниципальных ценных бумаг. Кроме того, вице-премьер затронул вопросы развития организованных рынков, биржевых и торговых площадок.

«В рамках интеграции процессов в экономическом пространстве ЕАЭС возникают вопросы развития организованных рынков, биржевых и торговых площадок, обеспечения к ним доступа стран — партнеров Кыргызстана. Кроме того, в соответствии с программой «Таза коом» необходимо агрессивнее внедрять электронные рынки», — уверен Санжар Муканбетов.