В Кыргызстане предлагают смягчить наказание за неуплату таможенных платежей, повысив размер суммы уклонения от уплаты для квалификации тяжести преступления. С таким предложением выступила Государственная таможенная служба.
В настоящее время уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере признается факт их неуплаты в сумме, в тысячу раз превышающей расчетный показатель (100 тысяч сомов), в особо крупном размере — в пять тысяч раз превышающей расчетный показатель (500 тысяч сомов).
На территории стран ЕАЭС с 1 января действует единый Таможенный кодекс. В связи с этим необходимо по единым принципам определять ущерб и наказание за преступление.
Различия в пороговых суммах ведут к развитию схем, когда товары завозят преступным путем через страны, наиболее лояльные к таможенному преступлению.
В случае добровольного погашения всей суммы, включая пени, уголовное преследование прекращается на любой стадии процесса.