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Экономика

В Кыргызстане предлагают смягчить наказание за неуплату таможенных платежей

В Кыргызстане предлагают смягчить наказание за неуплату таможенных платежей, повысив размер суммы уклонения от уплаты для квалификации тяжести преступления. С таким предложением выступила Государственная таможенная служба.

В настоящее время уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере признается факт их неуплаты в сумме, в тысячу раз превышающей расчетный показатель (100 тысяч сомов), в особо крупном размере — в пять тысяч раз превышающей расчетный показатель (500 тысяч сомов).

На территории стран ЕАЭС с 1 января действует единый Таможенный кодекс. В связи с этим необходимо по единым принципам определять ущерб и наказание за преступление.

Законодательство должно предусматривать достаточно высокие и экономически адекватные санкции за неуплату или занижение таможенной пошлины. Действующие суммы уклонения от уплаты таможенных платежей устарели. К тому же они самые низкие в ЕАЭС. Напиример, в России пороговая сумма, при которой наступает уголовная ответственность за уклонение от таможенных платежей, составляет 2 миллиона рублей.

Различия в пороговых суммах ведут к развитию схем, когда товары завозят преступным путем через страны, наиболее лояльные к таможенному преступлению.

Для установления соразмерных санкций за преступления необходимо повысить размер суммы уклонения от уплаты таможенных платежей для квалификации в крупном размере — до 10 тысяч расчетных показателей (1 миллион сомов), в особо крупном размере — до 30 тысяч расчетных показателей (3 миллиона сомов).

В случае добровольного погашения всей суммы, включая пени, уголовное преследование прекращается на любой стадии процесса.
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