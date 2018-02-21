В Кыргызстане уменьшилось производство компьютеров и электронного оборудования

В 2017 году объем производства компьютеров, электронного и оптического оборудования в Кыргызстане сократился на 65,5 процента. Об этом говорится в отчете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР по итогом года.

По данным ведомства, также уменьшилось изготовление деревянных и бумажных изделий, полиграфическая деятельность сократилась на 0,4 процента, производство электрического оборудования — на 12,3 процента.

Основными причинами этого стало снижение заказов на продукцию и неплатежеспособность заказчиков, нехватка оборотных средств на развитие, неконкурентоспособность отечественной продукции. Госпромэнерго

В 2017 году объем экспорта промышленной продукции составил $1 миллиард 790,7 миллиона, по сравнению с 2016 годом он увеличился на $217,5 миллиона.