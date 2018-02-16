Строительство Верхненарынского каскада ГЭС заинтересовало IFC

«Мы обсуждаем с Национальным энергохолдингом проекты строительства Верхненарынского каскада ГЭС и солнечной станции на 100 мегаватт недалеко от Бишкека», — сообщил сегодня руководитель офиса Международной финансовой корпорации (IFC) в Кыргызстане Мартин Негеле на парламентских слушаниях по закону о государственно-частном партнерстве.

Каких-либо подробностей сотрудничества Мартин Негеле не назвал. Известно лишь, что IFC поможет правительству Кыргызстана с поиском инвесторов для строительства ГЭС Верхненарынского каскада. Конкретных сроков проекта не называют.

При этом представитель IFC отметил некоторые сложности, связанные с законом о ГЧП. Но вопрос не только в этом. Проекты ГЧП требуют совершенно нового типа сотрудничества, разделения рисков между государством и частным партнером. Поэтому самое главное — хорошая подготовка проектов. В самом начале надо подключать потенциальных инвесторов, чтоб разделение рисков стало реализуемым. Мартин Негеле отметил, что новый закон о ГЧП действительно облегчит и ускорит реализацию новых проектов государственно-частного партнерства.

«Для реализации эффективной программы ГЧП нужна большая политическая воля и поддержка всех госорганов. Только при активной поддержке со стороны всех органов можно добиться результатов», — заключил Мартин Негеле.

Напомним, ранее председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов сообщил журналистам, что IFC поможет правительству Кыргызстана с поиском инвестора для строительства ГЭС Верхненарынского каскада.