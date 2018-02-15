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Экономика

Новый проект льготного кредитования фермеров утвердило правительство Кыргызстана

Правительство Кыргызстана утвердило проект «Финансирование сельского хозяйства-6». Постановление подписал премьер-министр Сапар Исаков.

Программа принята для своевременного проведения весенних полевых работ 2018 года и дальнейшего развития животноводства, растениеводства и сельскохозяйственной кооперации.

Срок реализации проекта составляет 36 месяцев. Источники финансирования — республиканский бюджет, средства коммерческих банков и финансово-кредитных организаций.

Комбанки, участвующие в проекте, обязаны кредитовать заемщиков на общих условиях: 10 процентов годовых — для животноводства и растениеводства; 6 процентов — для переработчиков сельхозпродукции; 8 процентов годовых — для занимающихся садоводством и закупающих племенной скот.
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