Рассматривается возможность сотрудничества Нацбанка и Abu-Dhabi Islamic Bank

Премьер-министр Сапар Исаков находится с двухднемным рабочим визитом в ОАЭ. Глава правительства проводит ряд встреч с представителями бизнеса городов Дубай и Абу-Даби.

Накануне Сапар Исаков провел переговоры с генеральным директором Abu-Dhabi Islamic Bank Хамисом Бу Харуном. Стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества.

Сапар Исаков рассказал об инвестиционных возможностях Кыргызстана и законодательстве, которое регулирует работу иностранных инвесторов.

Хамис Бу Харун подчеркнул, что наблюдается положительная динамика развития двусторонних отношений между ОАЭ и КР.

Премьер-министр КР и глава Abu-Dhabi Islamic Bank обсудили приоритетные направления сотрудничества. В частности, вопросы инвестирования в сельское хозяйство, туризм и строительство недвижимости, а также возможности сотрудничества между Национальным банком Кыргызстана и Abu-Dhabi Islamic Bank.

Сапар Исаков пригласил представителей банка в Кыргызстан для изучения возможностей инвестирования.

Сегодня глава государства КР продолжит встречи с представителями деловых кругов ОАЭ. У него запланированны переговоры с исполнительным директором компании Investment Corporation of Dubai Мухаммедом Аль Шайбани, главой компании DP World, генеральным директором фонда развития Абу-Даби Мухаммамом Саиф Аль-Сувейди, председателем Торгово-промышленной палаты Дубая Мажидом Саиф Аль Гурейром, президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром и другими возможными инвесторами.

Все встречи проходят в рамках Всемирного саммита правительств (ОАЭ).