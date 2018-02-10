В Кыргызстане аннулировали 19 лицензий на право пользования недрами

Комиссия Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования аннулировала 19 лицензий на право пользования недрами. Действие лицензии еще одной компании, добывающей россыпное золото в Ошской области, приостановили на месяц, сообщили в пресс-службе ГКПЭН.

Отмечено, что среди компаний, лицензии которых аннулированы, большинство занималось добычей песчано-гравийной смеси (7 компаний) и суглинка (6 компаний). Большинство лицензий аннулировано у предприятий, занимавшихся добычей полезных ископаемых в Чуйской (8) и Джалал-Абадской областях (7 компаний).

Комиссия также рассмотрела заявки на предоставление права пользования недрами. Предложения 21 компании отклонили. Еще с 14 компаниями ГКПЭН будет вести переговоры о выдаче лицензии на право пользования недрами. Рассмотрение еще трех заявок отложили.