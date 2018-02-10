12:18
-5
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Экономика

В Кыргызстане аннулировали 19 лицензий на право пользования недрами

Комиссия Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования аннулировала 19 лицензий на право пользования недрами. Действие лицензии еще одной компании, добывающей россыпное золото в Ошской области, приостановили на месяц, сообщили в пресс-службе ГКПЭН.

Отмечено, что среди компаний, лицензии которых аннулированы, большинство занималось добычей песчано-гравийной смеси (7 компаний) и суглинка (6 компаний). Большинство лицензий аннулировано у предприятий, занимавшихся добычей полезных ископаемых в Чуйской (8) и Джалал-Абадской областях (7 компаний).

Комиссия также рассмотрела заявки на предоставление права пользования недрами. Предложения 21 компании отклонили. Еще с 14 компаниями ГКПЭН будет вести переговоры о выдаче лицензии на право пользования недрами. Рассмотрение еще трех заявок отложили.
Ссылка:
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
На торги выставлены два месторождения россыпного золота в Кыргызстане
На торги выставили два месторождения угля в Баткенской области
На торги выставлено месторождение россыпного золота Баймак
Нацбанк Кыргызстана оштрафовал еще один коммерческий банк за нарушение закона
Нацбанк отозвал свидетельство о регистрации у микрокредитной компании в Бишкеке
Нацбанк Кыргызстана отозвал лицензию у обменки в Таласе
Пастбища Кыргызстана. Зачем их хотят отдать под разработку месторождений
На конкурс выставили два месторождения угля в Кыргызстане
Месторождение известняка Аксайское повторно выставили на торги
В ГКПЭН рассказали, кто просчитался при формировании топливного баланса страны
Популярные новости
След российского премьера Дмитрия Медведева в&nbsp;деле о&nbsp;покупке MegaCom След российского премьера Дмитрия Медведева в деле о покупке MegaCom
Народ свое слово сказал: Электронным кошелькам быть! Народ свое слово сказал: Электронным кошелькам быть!
Мобильные платежи. Почему Нацбанк против операторов связи? Мобильные платежи. Почему Нацбанк против операторов связи?
В&nbsp;Кыргызстане растут цены на&nbsp;ГСМ В Кыргызстане растут цены на ГСМ
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!