Министерство финансов профинансирует достройку социальных объектов

Министерство финансов планирует по статье «Капитальные вложения» профинансировать окончание строительства социальных объектов, завершенных на 70 процентов. Об этом сообщили в Минфине.

В ведомстве отметили: если останутся средства, планируется финансировать объекты, готовые более чем на 50 процентов. Также в приоритете объекты, пострадавшие от природных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

По словам Адылбека Касымалиева, в 2017 году строительство школ, объектов здравоохранения и дорог профинансировали на 8,6 миллиарда сомов.