Во сколько обходятся новые ТЭЦ. Опыт СНГ

Подписывая соглашение на модернизацию ТЭЦ Бишкека, тогда министр энергетики, а ныне депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев уверял: мы строим новую теплоцентраль. С небольшой оговоркой «практически».

Построить надежную ТЭЦ не удалось. В лютые морозы-2018 старые котлы вышли из строя, а новое оборудование попросту было не готово нести нагрузку. Тепло в дома горожан началось возвращаться только сегодня.

Модернизация ТЭЦ Бишкека

Для возведения новых блоков демонтировали 8 старых котлоагрегатов и 4 турбогенератора. Ранее их мощность составляла 175 мегаватт, а после модернизации и установки двух новых котлоагрегатов и двух турбогенераторов мощность увеличилась до 300 мегаватт.

Строительство с легкой подачи Осмонбека Артыкбаева доверили китайской компании ТВЕА. Эксимбанк Китая предоставил Кыргызстану кредит в $386 миллионов.

Капсулу под строительство заложили 2 ноября 2015 года, открытие состоялось 30 августа 2017-го.

По данным Счетной палаты, стоимость оборудования оценили в $164,6 миллиона, строительные работы — в $66,7 миллиона, монтажные и пусконаладочные работы — в $64,2 миллиона.

Административные расходы составили $19,2 миллиона, транспортировка персонала и механизмов — $12,4 миллиона. На конец 2015 года подрядчику выплачено $280,38 миллиона (72,6 процента от общей суммы контракта).

TBEA безвозмездно предоставила $20,3 миллиона. В эту сумму включены разработка технико-экономического обоснования проекта «Строительство Кара-Кечинской ТЭС» на $3 миллиона, поставка двух автотрансформаторов мощностью 250 МВА с монтажом на $9 миллионов, поставка кабельной продукции на $1 миллион, а также мебели и оргтехники для административного здания ТЭЦ Бишкека на $300 тысяч.

О последних вложениях ТВЕА ничего не известно. Энергетики рассказывают лишь о вкладе в модернизацию теплоцентрали.

Новая ТЭС Еревана

В начале 2017 года в Ереване заложили капсулу под строительство новой ТЭС. Не модернизации и ремонта старой, а именно новой станции.

По плану строительства теплоэлектростанции предусматривается разработка проекта работающей на газе электростанции комбинированного цикла мощностью около 250 МВт.

Итальянская компания Renco оценила новый блок в $285 миллионов. По заверению подрядчика, строительные работы продлятся 26 месяцев и завершатся во второй половине 2019 года.

ТЭЦ-2 Душанбе

Китайская компания ТВЕА строила новую ТЭЦ в Душанбе. Строительство первой очереди мощностью 100 МВт начато в ноябре 2012 года и завершено в 2014-м. Спустя год. Подрядчик приступил ко второй очереди ТЭЦ мощностью 300 МВт. Работы завершились через 17 месяцев.

Общая стоимость проекта составляет $349 миллионов, из них $17,4 миллиона — вклад таджикского правительства.

Несмотря на то что государственная экологическая экспертиза Комитета по защите окружающей среды при правительстве Таджикистана отклонила проект строительства ТЭЦ-2 в Душанбе из-за многочисленных отклонений от допустимых норм, Минэнергопром дал добро.

Объект расположен неудачно, без учета «розы ветров». Экологи опасаются, что Душанбе через несколько лет превратится в шахтерский городок.

ТЭЦ в Бресте

Итальянская компания Ansaldo Energia намеревалась построить за $500 миллионов ТЭЦ в Бресте. В мае 2012 года белорусские чиновники торжественно заложили на месте стройки капсулу.

По проекту новая ТЭЦ должна была состоять из двух турбин энергетической мощностью 400 МВт. Итальянская компания гарантировала строительство объекта «под ключ». Однако теплоцентраль так и не построили.

Модернизация Ферганской ТЭЦ

В апреле 2017-го японские Kawasaki Heavy Industries и Marubeni Utilite Services приступили к модернизации Ферганской ТЭЦ.

Финансирование модернизации стоимостью $83,6 миллиона осуществляется за счет грантовых средств японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) в размере $49,5 миллиона и средств узбекской стороны.

Ферганская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1978 году. Установленная мощность — 305 МВт, производство электроэнергии — 560 миллионов киловатт-часов.

Проект модернизации предусматривает строительство газотурбинной установки мощностью 57,7 МВт, обеспечивающей выработку тепла и электроэнергии, а также реконструкцию котельной.

Туракурганская ТЭС

Mitsubishi построит Туракурганскую тепловую электростанцию в Наманганской области Узбекистана.

Партнером по строительству выступает турецкая Calik Enerji Sanayi ve Ticaret AS. Mitsubishi Corporation выиграла тендер «Узбекэнерго» по проекту строительства на электростанции двух парогазовых установок мощностью 450 МВт.

Финансирование проекта общей стоимостью $1,1 миллиарда будет осуществляться за счет займа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере $704 миллионов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана — $300 миллионов и собственных средств «Узбекэнерго».