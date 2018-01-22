00:31
-5
USD 69.34
EUR 85.18
RUB 1.23
Экономика

В Кыргызстане подорожали все виды топлива

Фото Sputnik Кыргызстан. АЗС в Бишкеке

С сегодняшнего дня в Кыргызстане подорожали все виды бензина и дизельное топливо. Рост составил от 10 до 60 тыйынов.

Так, стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-95 выросла на 10 тыйынов — с 40,9 сома до 41 сома и с 43,8 до 43,9 сома. Больше всего подорожало дизельное топливо — на 60 тыйынов. Сегодня оно стоит 41 сом на заправках «Газпромнефть» и «Роснефть», 40,3 сома — на Bishkek Petroleum.

Резкого подорожания топлива нет. Но небольшое повышение есть. Это связано с ростом оптовых цен на российском рынке. Сейчас в страну поставляются январские партии ГСМ, а они дороже.

Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов

«Тенденция к повышению цен была еще в конце прошлого года. Сохранилась она и в январе. Это связано с ростом цен на нефть. С августа по декабрь 2017 года она подорожала на 25 процентов. В январе нефть стоит уже $70 за баррель. Это самая высокая цена за последние три года. К тому же в России вырос акциз на топливо. Сейчас мы не можем точно сказать, как дальше будут развиваться события и будет ли дальнейшее подорожание. Все будет зависеть от февральских оптовых цен», — прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» Улан Кулов.
Ссылка:
просмотров: 7717
Версия для печати
Материалы по теме
Обещания не действуют. Топливо в Кыргызстане дорожает
Регулирование в действии. С начала года местный уголь подешевел на 8 процентов
В 2018 году из России в Кыргызстан поставят порядка 450 тысяч тонн нефти
Как изменились цены на продукты в 2017 году
Топливо есть. Повышения цен на ГСМ в Кыргызстане до конца декабря не будет
Экономика Кыргызстана замедляется, а цены начали расти
В Кыргызстане в ноябре выросли потребительские цены и тарифы
Сколько должен стоить уголь в Кыргызстане
В Кыргызстане цены на ГСМ могут вырасти еще на два сома
Сапару Исакову рассказали о повышении цен на продукты и ГСМ
Популярные новости
Доллар резко подешевел. Интервенций не&nbsp;было Доллар резко подешевел. Интервенций не было
Инвестор &laquo;Умного города&raquo; хочет купить MegaCom Инвестор «Умного города» хочет купить MegaCom
&laquo;Умный город&raquo;. Все, что вы&nbsp;хотели знать о&nbsp;проекте «Умный город». Все, что вы хотели знать о проекте
Владельцам биткоинов велели приготовиться к&nbsp;потере всех денег Владельцам биткоинов велели приготовиться к потере всех денег
Бизнес
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store