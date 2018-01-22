В Кыргызстане подорожали все виды топлива

С сегодняшнего дня в Кыргызстане подорожали все виды бензина и дизельное топливо. Рост составил от 10 до 60 тыйынов.

Так, стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-95 выросла на 10 тыйынов — с 40,9 сома до 41 сома и с 43,8 до 43,9 сома. Больше всего подорожало дизельное топливо — на 60 тыйынов. Сегодня оно стоит 41 сом на заправках «Газпромнефть» и «Роснефть», 40,3 сома — на Bishkek Petroleum.

Резкого подорожания топлива нет. Но небольшое повышение есть. Это связано с ростом оптовых цен на российском рынке. Сейчас в страну поставляются январские партии ГСМ, а они дороже. Исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Улан Кулов

«Тенденция к повышению цен была еще в конце прошлого года. Сохранилась она и в январе. Это связано с ростом цен на нефть. С августа по декабрь 2017 года она подорожала на 25 процентов. В январе нефть стоит уже $70 за баррель. Это самая высокая цена за последние три года. К тому же в России вырос акциз на топливо. Сейчас мы не можем точно сказать, как дальше будут развиваться события и будет ли дальнейшее подорожание. Все будет зависеть от февральских оптовых цен», — прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» Улан Кулов.