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Экономика

Доллар резко подешевел. Интервенций не было

За сутки доллар в Кыргызстане подешевел сразу на 25 тыйынов. Интервенций для стабилизации курса валюты Национальный банк не проводил.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69-69,1 сома, а продают по 69,3-69,4. Номинальный курс при этом установлен в 69,4396 сома (рост за сутки — 0,02 процента).

Доллар в Кыргызстане штормит с начала года, все колебания курса происходят в пределах 69,4-69,9 сома. Однако на прошлой неделе растущий курс американской валюты вынудил Нацбанк впервые в 2018 году выйти на валютный рынок и продать доллары.
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