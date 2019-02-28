Доллар в Кыргызстане снова дорожает

После небольшого снижения в начале недели курс доллара в Кыргызстане снова растет. За сутки он подорожал на 10-15 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,6-69,8 сома, а продают по 69,8-69,85 сома.

Номинальный курс Национального банка — 69,6643 сома (рост за сутки на 0,03 процента).

Отметим, продажа доллара оставалась практически неизменной с ноября 2018 года. В конце января 2019-го наблюдалось небольшое снижение после интервенций Нацбанка. Однако через несколько дней курс продажи американской валюты вновь вернулся к отметке 69,9 сома. Сейчас ситуация повторяется.