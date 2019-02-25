За неделю доллар в Кыргызстане подешевел на 10 тыйынов

Впервые за последний месяц курс продажи доллара снизился на 10-15 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают иностранную валюту по 69,55-69,65 сома, а продают по 69,75-69,8 сома.

Номинальный курс Национального банка — 69,7 сома (снижение на 0,02 процента).

Отметим, что курс продажи доллара оставался практически неизменным с ноября 2018 года. В конце января 2019-го наблюдалось небольшое снижение после интервенций Нацбанка. Однако через несколько дней курс продажи американской валюты вновь вернулся к отметке 69,9 сома.