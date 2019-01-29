За неделю доллар в Кыргызстане вновь подорожал до 69,9 сома.

На прошлой неделе интервенции Национального банка впервые за два месяца дали результаты. Курс продажи доллара опустился до 69,8 сома. Однако в начале этой недели он отыграл позиции и вернулся к отметке 69,9 сома.

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Курс покупки доллара также подрос — на 10 тыйынов. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,7-69,75 сома.

Номинальный курс НБ КР — 69,8256 сома (рост за сутки — на 0,01 процента).

Для сдерживания роста курса доллара в середине января Нацбанк продал $18,8 миллиона. Кроме того, в 2018-м он провел 11 интервенций. Всего купил $20 миллионов 550 тысяч, а продал $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов НБ КР составила $134 миллиона.