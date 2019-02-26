За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 10 тыйынов

В Кыргызстане вторую неделю подряд дешевеет доллар. За сутки он потерял в цене еще 10 тыйынов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 69,45-69,6 сома, а продают по 69,7 сома.

Номинальный курс Национального банка — 69,65 сома (падение за сутки на 0,07 процента).

Отметим, продажа доллара оставалась практически неизменной с ноября 2018 года. В конце января 2019-го наблюдалось небольшое снижение после интервенций Нацбанка. Однако через несколько дней курс продажи американской валюты вновь вернулся к отметке 69,9 сома.