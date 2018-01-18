Принимать нововведения придется. Иначе не продать товар в ЕАЭС

Если Кыргызстан не проработает и не примет механизмы прослеживаемости движения товаров, то продавать их в странах ЕАЭС не сможет. Об этом заявил сегодня на заседании Национального делового клуба вице-премьер-министр Санжар Муканбетов.

По его словам, партнеры по странам ЕАЭС уже завершают необходимые процедуры для запуска механизма прослеживаемости товаров. Инструмент должен заработать если не до конца 2018-го, то в начале 2019 года.

«Если мы не проведем внутригосударственне процедуры, ни один товар за пределы Кыргызстана не выйдет. Это ведет к внедрению электронных счетов-фактур, ККМ-онлайн и так далее. Я хотел бы убедительно попросить поддержать инициативу правительства в части изменения законодательных актов. Это необходимый процесс. Чем быстрее мы выполним все процедуры, тем быстрее интегрируемся», — подчеркнул Санжар Муканбетов.