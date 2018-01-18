Доллар штормит. С начала недели он вновь подорожал

Доллар в Кыргызстане продолжает штормить. С начала недели он подорожал на 10 тыйнов.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 6969,35-69,5 сома, а продают по 69,6-69,65. Номинальный курс установлен в 69,4267 сома (рост за сутки — 0,06 процента).

Отметим, в конце прошлой недели наблюдалась похожая картина. Доллар поднялся в цене до 69,6 сома. Это вынудило Нацбанк впервые с начала года провести интервенцию по продаже долларов. Курс снизился на 10 тыйынов — до 69,5-69,55 сома. Но в последние два дня американская валюта вновь стала дорожать.