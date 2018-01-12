Минэкономики не виновато, что бизнес не отреагировал на закон о фискализации

«Если бизнес не отреагировал на закон о фискализации налоговых процедур, то это не значит, что Министерство экономики не работает», — заявил сегодня на круглом столе глава ведомства Артем Новиков.
Отметим, главы Ассоциации рынков Сергей Пономарев, Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева, Международного делового совета Аскат Сыдыков и представители бизнеса отметили, что документ разрабатывался и отправлялся в Жогорку Кенеш без участия предпринимателей. Они не могут понять, почему Министерство экономики так спешит и настоятельно просит парламент принять закон быстрее.
Министр экономики Артем Новиков настаивает на том, что мнение бизнеса спрашивали, но предприниматели не отреагировали.
Депутаты Жогорку Кенеша рекомендовали Министерству экономики в течение недели проработать все спорные вопросы по законопроекту о фискализации налоговых процедур. А 19 января 2018 года бизнес и ведомство вновь встретятся, чтобы представить депутатам комитета по экономической и фискальной политике согласованный вариант законопроекта. Его и вынесут на обсуждение Жогорку Кенеша во втором чтении.