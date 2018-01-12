Минэкономики не виновато, что бизнес не отреагировал на закон о фискализации

«Если бизнес не отреагировал на закон о фискализации налоговых процедур, то это не значит, что Министерство экономики не работает», — заявил сегодня на круглом столе глава ведомства Артем Новиков.

Отметим, главы Ассоциации рынков Сергей Пономарев, Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева, Международного делового совета Аскат Сыдыков и представители бизнеса отметили, что документ разрабатывался и отправлялся в Жогорку Кенеш без участия предпринимателей. Они не могут понять, почему Министерство экономики так спешит и настоятельно просит парламент принять закон быстрее.

Министр экономики Артем Новиков настаивает на том, что мнение бизнеса спрашивали, но предприниматели не отреагировали.

«Мы выносили законопроект на общественное обсуждение. Не поступило ни одной поправки. У нас часто, когда все процедуры проведены, начинаются разговоры, что бизнес законопроект не видел. То, что он не отреагировал на наши предложения, еще не значит, что мы не работаем. Мы отправили законопроект в Национальный альянс бизнес-ассоциаций с просьбой показать всем бизнесменам, чтобы те дали свои предложения», — подчеркнул Артем Новиков.

Депутаты Жогорку Кенеша рекомендовали Министерству экономики в течение недели проработать все спорные вопросы по законопроекту о фискализации налоговых процедур. А 19 января 2018 года бизнес и ведомство вновь встретятся, чтобы представить депутатам комитета по экономической и фискальной политике согласованный вариант законопроекта. Его и вынесут на обсуждение Жогорку Кенеша во втором чтении.