Министр экономики Кыргызстана рассказал о разнице в уплате налогов

Министр экономики Кыргызстана Артем Новиков рассказал о разнице в уплате налогов между теми, кто поставил контрольно-кассовую машину (ККМ) с функцией передачи данных в онлайн-режиме, и теми, у кого ее нет. Об этом он заявил сегодня на круглом столе по фискализации налоговой системы.

По его словам, существуют несколько схем, по которым предпринимателям удается уходить от уплаты налогов, в том числе речь идет и об особенностях получения счетов-фактур и патентов.

Так в 2017 году выявили 423 субъекта бизнеса, которые занизили сумму налогов и других платежей на 446 миллионов сомов по счетам-фактурам.

«На сегодня нет возможности проводить оценку по всему перечню товаров, которые реализуются. Но мы сравнили некоторые торговые точки с одинаковыми условиями работы. Одни работают с ККМ-онлайн, другие — без. Те, кто работают с ККМ, платят в три раза больше налогов. Например, торговые центры и кафе, где установлена ККМ-онлайн, платят налоги в размере около 14 процентов от выручки, а не имеющие ККМ — только 3,5 процента», — рассказал Артем Новиков.