За 11 месяцев 2017 года мигранты перевели в Кыргызстан почти $2,3 миллиарда

За 11 месяцев 2017 года мигранты перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 288,8 миллиона. Такие данные приводит Национальный банк страны.

Отмечается, что в ноябре приток переводов сложился в сумме $205,2 миллиона. За месяц денег в страну перечислили меньше на $37,9 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на $30,8 миллиона.

Отметим, что объемы денежных переводов падают третий месяц подряд. По сравнению с августом 2017 года показатель уменьшился на $56,8 миллиона. Однако именно в августе отмечен самый большой объем переводов — $262 миллиона.

Более 90 процентов денег поступили из России — $201,1 миллиона. С начала года из этой страны в Кыргызстан перечислено $2 миллиарда 244,6 миллиона.

Из Кыргызстана в другие страны перечислено $44,9 миллиона. Таким образом, чистый приток денежных переводов в страну по итогам ноября 2017 года сложился в сумме $160,3 миллиона. За 11 месяцев прошедшего года данный показатель составил $1 миллиард 879,9 миллиона.