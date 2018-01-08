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Экономика

На торги выставили два месторождения угля в Баткенской области

На аукцион выставлены лицензии на разработку и геологоразведку двух месторождений бурого угля в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом сообщил сайт Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Отмечено, что ГКПЭН предлагает желающим заняться разработкой месторождения Уч-Коргон и геологоразведкой участка «Южный» того же месторождения. Запасы угля месторождения составляют 3 миллиона 246 тысяч тонн.

Общая стартовая цена лицензии — $16,8 тысячи за оба месторождения. При этом минимальная цена лицензии на разработку бурого угля на месторождении Уч-Коргон установлена в $9 тысяч 782. За геологоразведку «Южного» придется отдать минимум $7 тысяч 71.

Аукцион по предоставлению лицензий состоится 16 февраля.
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