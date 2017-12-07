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Экономика

Информацию об активах государства требуют депутаты от правительства

К 1 декабря правительство обещало представить информацию об активах государства, сообщила сегодня на заседании парламента депутат Айнуру Алтыбаева.

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев отметил, что процесс сбора данных уже в стадии завершения.

Из 65 госорганов на 100 процентов завершили инвентаризацию 63. Со дня на день завершат работу оставшиеся два госоргана. Следующим этапом будет переоценка. Все эти вещи висят у нас на сайте. Любой желающий может видеть, что и где у нас есть.

Дуйшенбек Зилалиев

«Почему Энергохолдингу с неопределенной правовой основой мы передали госимущество без оценки? Мы не знаем, какие активы мы ему передали», — спросила Айнуру Алтыбаева.

«Все передали по номинальной стоимости. В настоящее время проводим оценку», — заметил Дуйшенбек Зилалиев.

«За халатность чиновники должны быть привлечены к ответственности», — резюмировала Айнуру Алтыбаева.
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