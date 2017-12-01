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Экономика

Новые тарифы на электричество и тепло в Кыргызстане представят в 2018 году

Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса разрабатывает новую тарифную политику. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор ГАРТЭК Таалайбек Нурбашев.

По его словам, до конца 2017 года тарифы на электроэнергию и тепло повышаться не будут. «На 2018 год ведутся расчеты, проводится анализ. После этого внесем новую тарифную политику. Цифр пока нет, нужно проанализировать, какие были замечания и ошибки по прошлой тарифной политике. Это нужно учесть при разработке нового документа», — сказал Таалайбек Нурбашев.

Пока не закончится отопительный период, тарифы повышать не будут. В настоящее время цена электроэнергии составляет 77 тыйынов при потреблении до 700 киловатт-часов в месяц, при потреблении свыше нормы — 2,16 сома за киловатт-час. За отопление кыргызстанцы платят 1 тысячу 134 сома за гигакалорию.
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