«Кумтор» выделяет $50 миллионов на очистные сооружения для озера Иссык-Куль

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня встретился с исполнительным директором компании «Центерра Голд Инк.» Скотом Перри.

По данным пресс-службы, во время встречи обсуждены текущее состояние и перспективы совместного сотрудничества.

Глава правительства отметил, что кыргызская сторона, как самый крупный акционер, заинтересована в стабильной работе компании и ее дальнейшем развитии.

«Правительство настроено на эффективную совместную работу и создание благоприятных условий для работы рудника «Кумтор, а также граждан Кыргызстана —работников компании», — подчеркнул Сапар Исаков.

Премьер-министр с удовлетворением отметил, что в рамках Стратегического соглашения с «Центерра Голд Инк.» в ближайшее время будет начато обустройство Национального онкологического центра современным медицинским оборудованием.

В правительстве отметили, что начаты подготовительные работы по установке очистных сооружений на озере Иссык-Куль, куда компания инвестирует $50 миллионов.

Сапар Исаков выразил благодарность руководству канадской компании за поддержку крупных социальных проектов в стране.

Он отметил, что компания выполнила рекомендацию правительства КР о пересмотре состава высшего руководства «Кумтор Голд компани» и назначении граждан страны. На сегодняшний день трое из пяти директоров компании — граждане Кыргызстана.

Исполнительный директор компании «Центерра Голд Инк.» Скот Перри подчеркнул важность сохранения преемственности политического курса страны, который в том числе направлен на поступательное развитие отношений с компанией «Центерра Голд Инк.».

Скот Перри особо отметил, что компания готова к дальнейшему углублению сотрудничества с кыргызской стороной. В ходе встречи стороны также выразили заинтересованность и обсудили меры по дальнейшему развитию компании «Центерра Голд Инк.», а также расширению ее активов.