Списание долгов Кыргызстана перед Россией одобрено депутатами во втором чтении

Законопроект о ратификации протокола к соглашению об урегулировании задолженности Кыргызстана перед Россией по ранее предоставленным кредитам, подписанного 20 июня 2017 года, одобрен во втором чтении.

Ранее сообщалось, что долг перед Россией с обретения независимости и до 2012 года составлял $488,9 миллиона. В 2013 году списано $188,9 миллиона. А долг в $300 миллионов был рассрочен. За 2016–2017 годы списано $60 миллионов. И у нас оставалось $240 миллионов.

После ратификации протокола у Кыргызстана будет аннулирован имеющийся в настоящее время долг перед РФ. Единовременное списание долга в размере $240 миллионов сократит уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8 процента.