Обращений в ЕЭК от кыргызских бизнесменов не поступало

Обращений в Евразийскую экономическую комисию (ЕЭК) от кыргызских бизнесменов не поступало, сообщили ИА «24.kg» в комиссии.

Напомним, ситуация на границе с Казахстаном усложнилась вечером 10 октября. Сегодня работа контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол» практически нормализовалась.

А сложности на КПП «Ак-Тилек», где через границу проходят грузовые фуры, остались. Пробка из грузовиков растянулась на несколько километров вдоль объездной дороги. Проезд к самому пропускному пункту затруднен.

Накануне предприниматели попросили правительство КР максимально ускорить переговоры, чтобы задержка грузов не обострилась. «Условия договоров должны исполняться, а правительства, особенно стран - членов ЕАЭС, максимально способствовать выполнению предпринимателями обязательств», - сказала президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

Пока ущерб предпринимателей не известен. По оценочным данным, один день простоя фуры транспортные компании оценивают в $100.