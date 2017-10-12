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Экономика

За 11 лет больше всего долгов Россия списала Кыргызстану

Крупнейшими получателями российской помощи являются Кыргызстан, Армения и Таджикистан. При этом именно нашей республике РФ списала больше всего долгов, говорится в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России» Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В докладе отмечено, что Кыргызстан в 2015 году получил, включая взносы в Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР), $322,8 миллиона. А за 2011-2015 годы — $653 миллиона. Армения в 2015-м получила $37,4 миллиона, а за 2011-2015-й — $57,3 миллиона. Для Таджикистана показатели составили $21,8 и $79,5 миллиона.

Всего за последние 11 лет Россия списала Кыргызстану $703,2 миллиона внешнего долга.

В первом полугодии 2016-го Москва списала Бишкеку $30 миллионов, а в июне 2017-го — совокупный оставшийся долг в $240 миллионов.

Среди других реципиентов российской помощи на постсоветском пространстве в докладе отмечаются Азербайджан, Казахстан и Беларусь.
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