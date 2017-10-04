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Экономика

В Кыргызстане предлагают снизить цены на номера с особой комбинацией цифр

В Кыргызстане предлагают снизить цены на номерные знаки с особенной комбинацией цифр на автотранспорт. Проект постановления выставлен на общественное обсуждение.

Отмечено, что наиболее популярными среди населения из «безаукционных» номеров с особенной комбинацией цифр являются 011, 101, 110, 202, 055, 505, 550, 077, 707, 770, 099, 909, 990, 088, 808, 880, 123, 151, 212, 312, 515, 696, 717, 787, 797, 818, 878, 969. Эти госномера продаются буквально сразу после опубликования. При этом остальные комбинации «безаукционных» номеров простаивают при продаже из-за их непопулярности.

Среди номерных знаков с особенной комбинацией цифр часто приобретаемыми на онлайн-аукционе являются 001, 002, 005, 007, 010, 050, 070, 080, 100, 111, 200, 700, 500, 777, 888, 999. Их покупают даже по завышенной цене. Остальные комбинации выкупаются после повторного проведения онлайн-аукциона или же после перехода их в раздел «безаукционных».

Онлайн-аукцион проводится один раз в месяц с повторным запуском в течение трех месяцев. По истечении трех месяцев непроданные номерные знаки с особенной комбинацией цифр переходят в раздел «безаукционных» и реализуются уже по сниженной цене.

Министерство юстиции предлагает снизить стартовые цены, чтобы успешнее реализовывать номера.
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