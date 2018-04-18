В Нарынской области выставили на торги месторождение золота

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования объявил об аукционе на право геологоразведки месторождения россыпного золота в Нарынской области. Об этом сообщил сайт ведомства.

Месторождение Ат-Баши I находится в одноименном районе области. В 1937 году трест «Таджикзолото» начал здесь поисковые работы. Их возобновили в 1943 году. В 1980-х поиски в этом районе проводились трижды, составили геологическую карту района. Однако разведку не производили.

Стартовая цена объекта — $3 тысячи 524. Аукцион состоится 31 мая.