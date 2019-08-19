В Кыргызстане госномеров с особой комбинацией продано на 3 миллиона сомов

Государственная регистрационная служба через онлайн-аукционы продала 800 госномеров с особой комбинацией. Общая сумма поступивших средств — 3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автовладельцы через аукцион на сайте nomer.srs.kg могут купить номера с особой комбинацией. Автоматизация процесса позволяет исключить посредничество и коррупционные проявления при продаже крутых номеров.

Для участия в онлайн-аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать желаемую комбинацию цифр, подать заявку, внести 10 процентов от стартовой стоимости. Гарантийный взнос возвращается проигравшим участникам после проведения аукциона.

В республиканский бюджет от продажи аукционных номеров поступает 91 процент от дохода.