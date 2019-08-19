13:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане госномеров с особой комбинацией продано на 3 миллиона сомов

Государственная регистрационная служба через онлайн-аукционы продала 800 госномеров с особой комбинацией. Общая сумма поступивших средств — 3 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автовладельцы через аукцион на сайте nomer.srs.kg могут купить номера с особой комбинацией. Автоматизация процесса позволяет исключить посредничество и коррупционные проявления при продаже крутых номеров.

Для участия в онлайн-аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать желаемую комбинацию цифр, подать заявку, внести 10 процентов от стартовой стоимости. Гарантийный взнос возвращается проигравшим участникам после проведения аукциона.

В республиканский бюджет от продажи аукционных номеров поступает 91 процент от дохода.
Ссылка:
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Именные автомобильные номера по 100 тысяч сомов купили 19 автовладельцев
В Кыргызстане предлагают снизить цены на номера с особой комбинацией цифр
Популярные новости
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Бизнес
Более 95&nbsp;процентов населения Кыргызстана имеет доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 95 процентов населения Кыргызстана имеет доступ к 4G LTE от О!
MegaCom: Твой дом&nbsp;&mdash; твой MegaHome! MegaCom: Твой дом — твой MegaHome!
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме