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Общество

Цифра дня. 100 миллионов сомов за четыре года поступило от продажи номеров авто

ГРС перечислила в республиканский бюджет более 100 миллионов сомов от реализации госномеров с особенной комбинацией цифр. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

От реализации сертификатов на аукционные и безаукционные госномера поступило 99 миллионов 950 тысяч сомов, а от именных — 1 миллион 700 тысяч сомов. В 2019 году продано семь именных госномеров авто стоимостью по 100 тысяч сомов каждый. Всего же с 2017-го реализовано 17 таких номеров.

Кроме того, в прошлом году путем открытого аукциона и без аукциона реализовано 11 тысяч 186 госномеров. При этом наибольший спрос наблюдается в Бишкеке и Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146342/
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