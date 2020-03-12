Цифра дня. 100 миллионов сомов за четыре года поступило от продажи номеров авто

ГРС перечислила в республиканский бюджет более 100 миллионов сомов от реализации госномеров с особенной комбинацией цифр. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

От реализации сертификатов на аукционные и безаукционные госномера поступило 99 миллионов 950 тысяч сомов, а от именных — 1 миллион 700 тысяч сомов. В 2019 году продано семь именных госномеров авто стоимостью по 100 тысяч сомов каждый. Всего же с 2017-го реализовано 17 таких номеров.

Кроме того, в прошлом году путем открытого аукциона и без аукциона реализовано 11 тысяч 186 госномеров. При этом наибольший спрос наблюдается в Бишкеке и Чуйской области.