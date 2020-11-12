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Общество

За один день ГРС продала красивых номеров на 780 тысяч сомов

За один день продано 45 госномеров с особенной комбинацией букв. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, общая стоимость номерных знаков — 780 тысяч сомов, 91 процент от прибыли перечислят в госбюджет.

В ближайшее время запланировано 158 аукционов на общую стартовую цену 7 миллионов 604 тысячи сомов.

Отметим, 11 ноября запустили обновленный сайт онлайн-аукционов nomer.srs.kg. Новшество ввели на основе большого количества обращений автовладельцев о желании выбора не только цифровых комбинаций, но и буквенных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172662/
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