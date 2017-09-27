Минэкономики: С бизнесом обсуждали введение виртуального склада

Министерство экономики ответило на претензии бизнеса о том, что с предпринимателями не обсуждали введение в Кыргызстане электронных счетов-фактур и виртуального склада. В пресс-службе ведомства ИА «24.kg» сообщили, что предприниматели знали о предстоящих изменениях.

По их данным, еще на прошлой неделе министр экономики провел встречу с представителями бизнеса. На ней он рассказал о программе правительства «Жаны доорго кырк кадам». Речь шла и о проекте постановления правительства о мерах по реализации и внедрению пилотных проектов электронной фискализации процедур учета торговых операций.

«Министр Артем Новиков разъяснил, что виртуальный склад позволит бизнесу формировать в онлайн-режиме внешнюю торговлю и привязать к контрольному уровню цен, чтобы избежать сокрытия налогов и обеспечить равную конкуренцию. Система электронного патента позволит через интернет-связь заходить на сайт ГНС и заполнять заявку на его получение. После подтверждения уплаты стоимости патента налогоплательщик имеет возможность распечатать заполненный бланк», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Предприниматели высказали все свои опасения. Мы их услышали и готовы работать. Завтра, например, будет еще одна встреча. Теперь уже по концепции фискальной политики. Не стоит говорить, что бизнес не в курсе тех изменений, которые планируются», — заключили в Минэкономе.