Сом стабилен. Девальвация узбекского сума на ситуацию не влияет

Девальвация узбекского сума на ситуацию на валютном рынке Кыргызстана не повлияла. Кыргызский сом остается стабильным, заявил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

По его словам, НБ КР все время следит за развитием событий. Однако анализ показал, что решение властей соседней страны отпустить сум в свободное плавание на торговле с Кыргызстаном не сказалось.

«В Узбекистане раньше было два курса валюты — официальный и черного рынка. Население приграничных регионов при торговле друг с другом вело расчеты в долларах по курсу черного рынка. После девальвации сума официальный курс сравнялся с рыночным. Так что мы не видим вероятности того, что будет резкий скачок курса нацвалюты», — заключил Нурбек Жениш.