Объем экономики Алматы в пять раз превосходит ВВП Кыргызстана и Таджикистана

«Сегодня объем экономики Алматы в два раза превосходит ВВП Грузии и почти в пять раз — ВВП Кыргызстана и Таджикистана. Это является показателем успешного развития не только города, но и страны в целом», — заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, подводя итоги рабочей поездки в Алматы и Алматинскую область. Об этом сообщил официальный сайт главы РК.

Глава республики отметил, что Алматы является донором республиканского бюджета и демонстрирует лучшие в стране показатели малого и среднего бизнеса.

«Алматы сформировался как крупнейший экономический центр и стал современным казахстанским мегаполисом мирового уровня. За годы независимости показатели экономики города стремительно росли и достигли высоких значений», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.