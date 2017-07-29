11:51
+34
USD 68.65
EUR 80.36
RUB 1.15
Экономика

За полгода ущерб от коррупционных преступлений составил 139,7 миллиона сомов

За полгода ущерб от выявленных коррупционных преступлений составил 139,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями по итогам шести месяцев 2017 года.

Отмечается, что ГСБЭП установлено 53 факта хищения бюджетных средств и преступлений, связанных с госзакупками, на 37,2 миллиона сомов. Из них возмещено 5,1 миллиона сомов, или 13,7 процента от суммы ущерба.

Кроме того, выявлено 189 коррупционных преступлений с ущербом в 139 миллионов 795,6 тысячи сомов. По фактам злоупотребления служебным положением возбуждено 117 уголовных дел. В том числе 15 дел возбудили за взятку.

В суды направлено 234 уголовных дела. А принято к производству 655 уголовных дел из других правоохранительных органов.
Ссылка:
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области стройкомпанию уличают в уклонении от уплаты налогов
Добыча полезных ископаемых — самая безопасная для инвесторов отрасль Кыргызстана
Консультанты дорожных проектов в Кыргызстане требуют построить себе дома
С теневой экономикой обещает покончить Финпол
Проверять бизнес по анонимным звонкам запретили Финполу
Омурбек Текебаев назвал имена чиновников, чьи родственники получили должности в ЕЭК (список)
Рушишь бизнес? В ЖК предлагают ужесточить наказание силовиков за ущерб
Эксперт Умбеталиев назвал имена главных коррупционеров энергоотрасли Кыргызстана
В коррупции при поставках угля на ТЭЦ Бишкека замешаны чиновники высшего ранга
В работе Фонда госматрезервов нашли девять коррупционных зон
Популярные новости
Про гавканье услышали. &laquo;РусГидро&raquo; ответило на&nbsp;критику президента Кыргызстана Про гавканье услышали. «РусГидро» ответило на критику президента Кыргызстана
Скандал с&nbsp;Liglass Trading. Новые подробности Скандал с Liglass Trading. Новые подробности
Liglass Trading. Хроника скандала Liglass Trading. Хроника скандала
Доллар падает. Нацбанк изымает валюту с&nbsp;рынка Доллар падает. Нацбанк изымает валюту с рынка
Бизнес
Beeline объявляет о&nbsp;скидках на&nbsp;роуминг в&nbsp;Саудовской Аравии в&nbsp;период хаджа Beeline объявляет о скидках на роуминг в Саудовской Аравии в период хаджа
Три причины подключить &laquo;Предоплатный роуминг&raquo; от&nbsp;MegaCom Три причины подключить «Предоплатный роуминг» от MegaCom
БТА Банк: Расширяем сеть POS-терминалов! БТА Банк: Расширяем сеть POS-терминалов!
Получите бонус 300 сомов при покупке смартфона O!Phone 4G Получите бонус 300 сомов при покупке смартфона O!Phone 4G