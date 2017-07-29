За полгода ущерб от коррупционных преступлений составил 139,7 миллиона сомов

За полгода ущерб от выявленных коррупционных преступлений составил 139,7 миллиона сомов. Такие данные приводит Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями по итогам шести месяцев 2017 года.

Отмечается, что ГСБЭП установлено 53 факта хищения бюджетных средств и преступлений, связанных с госзакупками, на 37,2 миллиона сомов. Из них возмещено 5,1 миллиона сомов, или 13,7 процента от суммы ущерба.

Кроме того, выявлено 189 коррупционных преступлений с ущербом в 139 миллионов 795,6 тысячи сомов. По фактам злоупотребления служебным положением возбуждено 117 уголовных дел. В том числе 15 дел возбудили за взятку.

В суды направлено 234 уголовных дела. А принято к производству 655 уголовных дел из других правоохранительных органов.