Ипотека станет доступной? Германия дает 11 миллионов евро на кредитование жилья

В рамках соглашения о финансовом сотрудничестве между Кыргызстаном и Германией Немецкий банк развития (KfW) предоставит правительству грант в 11 миллионов евро на развитие ипотечного кредитования в сельской местности страны и строительство жилья экономкласса. Об этом объявили накануне на презентации проекта.

Деньги выделят на увеличение капитала ОАО «Государственная ипотечная компания». Из них 10,5 миллиона в сомовом эквиваленте распределят среди банков — участников проекта сроком до 15 лет. Оставшиеся 500 тысяч евро потратят на услуги консультантов, а также на техническую поддержку банков-участников и Госипотечной компании. При этом для участия в проекте выберут пять коммерческих банков.

Программа жилищного финансирования подразумевает предоставление жителям регионов Кыргызстана ипотечных кредитов в национальной валюте на покупку социального жилья. Бишкек и Ош в нее не попадают.

Деньги можно будет получить для покупки нового жилья стоимостью 15–30 тысяч евро в сомовом эквиваленте или на строительство дома. При этом стоит отметить, что кредиты при поддержке Немецкого банка развития будут доступны всем, а не только бюджетникам, как сейчас.